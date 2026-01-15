NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte ein Monro Muffler Brake-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Monro Muffler Brake-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 15.01.2025 wurde das Monro Muffler Brake-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 22,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 45,228 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie auf 20,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 940,75 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 940,75 USD entspricht einer negativen Performance von 5,92 Prozent.

Der Börsenwert von Monro Muffler Brake belief sich zuletzt auf 622,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at