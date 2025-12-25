Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 3 Jahren bedeutet
Monro Muffler Brake-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Monro Muffler Brake-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45,19 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 221,288 Monro Muffler Brake-Aktien. Die gehaltenen Monro Muffler Brake-Anteile wären am 24.12.2025 4 596,15 USD wert, da der Schlussstand 20,77 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 4 596,15 USD, was einer negativen Performance von 54,04 Prozent entspricht.
Der Monro Muffler Brake-Wert an der Börse wurde auf 612,28 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
