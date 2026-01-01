Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Monro Muffler Brake von vor 5 Jahren bedeutet
Am 01.01.2021 wurde das Monro Muffler Brake-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Monro Muffler Brake-Papier 53,30 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hat, hat nun 187,617 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 759,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,40 Prozent verringert.
Alle Monro Muffler Brake-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 610,65 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
