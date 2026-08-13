Monro Muffler Brake Aktie

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WKN: 882462 / ISIN: US6102361010

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Rentabler Monro Muffler Brake-Einstieg? 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust hätte eine Monro Muffler Brake-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Monro Muffler Brake-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Monro Muffler Brake-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Monro Muffler Brake-Aktie an diesem Tag bei 56,74 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Monro Muffler Brake-Aktie investiert hat, hat nun 17,624 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 202,33 USD, da sich der Wert eines Monro Muffler Brake-Papiers am 12.08.2026 auf 11,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,77 Prozent verringert.

Der Marktwert von Monro Muffler Brake betrug jüngst 365,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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