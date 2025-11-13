Monro Muffler Brake Aktie

Langfristige Anlage 13.11.2025 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Monro Muffler Brake-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Monro Muffler Brake von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Monro Muffler Brake-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Monro Muffler Brake-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 70,55 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Monro Muffler Brake-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 141,743 Monro Muffler Brake-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Monro Muffler Brake-Papiers auf 18,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 569,81 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,30 Prozent verringert.

Am Markt war Monro Muffler Brake jüngst 533,35 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

