NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Myriad Genetics von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Myriad Genetics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Myriad Genetics-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,43 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,174 Myriad Genetics-Papiere. Die gehaltenen Myriad Genetics-Anteile wären am 03.03.2026 186,07 USD wert, da der Schlussstand 5,29 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 81,39 Prozent.

Der Marktwert von Myriad Genetics betrug jüngst 468,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at