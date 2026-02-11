Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Myriad Genetics-Anlage
|
11.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Myriad Genetics-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Myriad Genetics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Myriad Genetics-Papier bei 34,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,308 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.02.2026 auf 5,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,89 USD wert. Mit einer Performance von -85,11 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Myriad Genetics belief sich zuletzt auf 470,33 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.
Analysen zu Myriad Genetics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Myriad Genetics Inc.
|4,14
|-2,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.