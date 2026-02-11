Myriad Genetics Aktie

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

Myriad Genetics-Anlage 11.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Myriad Genetics-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Myriad Genetics-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Myriad Genetics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Myriad Genetics-Papier bei 34,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,308 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.02.2026 auf 5,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,89 USD wert. Mit einer Performance von -85,11 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Myriad Genetics belief sich zuletzt auf 470,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

