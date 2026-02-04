NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Myriad Genetics-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Myriad Genetics-Papier an diesem Tag bei 29,35 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,407 Myriad Genetics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (5,34 USD), wäre die Investition nun 18,19 USD wert. Mit einer Performance von -81,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Myriad Genetics betrug jüngst 509,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at