Myriad Genetics Aktie

Myriad Genetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

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Lohnender Myriad Genetics-Einstieg? 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Myriad Genetics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers betrug an diesem Tag 20,66 USD. Bei einem Myriad Genetics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 484,027 Myriad Genetics-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (3,19 USD), wäre das Investment nun 1 544,05 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 1 544,05 USD entspricht einer negativen Performance von 84,56 Prozent.

Myriad Genetics war somit zuletzt am Markt 291,33 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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