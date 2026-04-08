NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Myriad Genetics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Myriad Genetics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Myriad Genetics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,595 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.04.2026 12,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,74 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 87,70 Prozent.

Myriad Genetics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 436,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at