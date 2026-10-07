Myriad Genetics Aktie

Myriad Genetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

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Frühe Investition 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Myriad Genetics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Myriad Genetics-Anteile 15,25 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 655,738 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 806,56 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Anteils am 06.10.2026 auf 4,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,93 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Myriad Genetics eine Börsenbewertung in Höhe von 436,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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