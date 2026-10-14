NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Myriad Genetics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Myriad Genetics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,26 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,100 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12,65 USD, da sich der Wert einer Myriad Genetics-Aktie am 13.10.2026 auf 4,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 87,35 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Myriad Genetics eine Börsenbewertung in Höhe von 398,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at