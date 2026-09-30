Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Frühe Anlage
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30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Myriad Genetics von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Myriad Genetics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Myriad Genetics-Papier an diesem Tag 7,23 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Myriad Genetics-Aktie investiert, befänden sich nun 138,313 Myriad Genetics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 4,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 585,06 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 41,49 Prozent.
Der Börsenwert von Myriad Genetics belief sich jüngst auf 405,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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