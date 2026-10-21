Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Frühe Investition
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,72 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 50,710 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 5,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 280,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,91 Prozent verringert.
Myriad Genetics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 403,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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