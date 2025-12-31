Myriad Genetics Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Myriad Genetics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Die Myriad Genetics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Myriad Genetics-Anteile bei 14,51 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 689,180 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (6,17 USD), wäre das Investment nun 4 252,24 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57,48 Prozent verringert.
Alle Myriad Genetics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 587,83 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
