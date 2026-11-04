NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Myriad Genetics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Myriad Genetics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Myriad Genetics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,875 Myriad Genetics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 35,49 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Anteils am 03.11.2026 auf 6,04 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 64,51 Prozent.

Am Markt war Myriad Genetics jüngst 559,95 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at