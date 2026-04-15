Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Lohnende Myriad Genetics-Anlage?
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15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Myriad Genetics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Myriad Genetics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Myriad Genetics-Anteile betrug an diesem Tag 8,01 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 124,844 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 612,98 USD, da sich der Wert eines Myriad Genetics-Anteils am 14.04.2026 auf 4,91 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38,70 Prozent verkleinert.
Am Markt war Myriad Genetics jüngst 429,20 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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