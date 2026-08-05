NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Myriad Genetics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Myriad Genetics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Myriad Genetics-Papiers betrug an diesem Tag 3,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 583,979 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (3,17 USD), wäre die Investition nun 8 191,21 USD wert. Das entspricht einem Minus von 18,09 Prozent.

Am Markt war Myriad Genetics jüngst 288,89 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at