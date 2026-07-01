Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|Rentabler Myriad Genetics-Einstieg?
|
01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Myriad Genetics von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Zum Handelsende standen Myriad Genetics-Anteile an diesem Tag bei 30,77 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,250 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 5,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 81,44 Prozent vermindert.
Insgesamt war Myriad Genetics zuletzt 552,09 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.
Analysen zu Myriad Genetics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Myriad Genetics Inc.
|5,24
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX weit im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch -- Wall Street gespalten - Dow knackt Rekord -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls deutlich zu. Die US-Börsen zeigen sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.