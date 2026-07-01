NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Myriad Genetics von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Myriad Genetics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Myriad Genetics-Papier statt. Zum Handelsende standen Myriad Genetics-Anteile an diesem Tag bei 30,77 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,250 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 5,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 81,44 Prozent vermindert.

Insgesamt war Myriad Genetics zuletzt 552,09 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at