NASDAQ Composite Index-Titel Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Myriad Genetics von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Myriad Genetics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Myriad Genetics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Myriad Genetics-Papier bei 16,70 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Myriad Genetics-Aktie investiert hat, hat nun 59,880 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 400,00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 60,00 Prozent vermindert.

Myriad Genetics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 603,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at