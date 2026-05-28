NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neogen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Neogen-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Neogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Neogen-Anteile betrug an diesem Tag 6,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,367 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 9,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50,57 Prozent erhöht.

Insgesamt war Neogen zuletzt 1,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at