Neogen Aktie

WKN: 883297 / ISIN: US6404911066

Langfristige Anlage 29.01.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neogen von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Neogen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Neogen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Neogen-Aktie bei 19,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,105 Neogen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.01.2026 528,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,35 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,11 Prozent eingebüßt.

Neogen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,23 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

