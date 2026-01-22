Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Neogen-Investment im Blick
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neogen von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Neogen-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Neogen-Anteile bei 43,09 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Neogen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,321 Anteile im Depot. Die gehaltenen Neogen-Anteile wären am 21.01.2026 22,91 USD wert, da der Schlussstand 9,87 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,09 Prozent.
Der Börsenwert von Neogen belief sich zuletzt auf 2,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Neogen Corp.
|8,35
|-0,60%
