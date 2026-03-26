NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neogen-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Neogen-Aktie Investoren gebracht.

Die Neogen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Neogen-Papier 16,73 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,976 Neogen-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Neogen-Papiers auf 9,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,26 Prozent.

Neogen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at