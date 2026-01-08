Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Profitable Neogen-Anlage?
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neogen-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Neogen-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Neogen-Anteile an diesem Tag 13,07 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 76,511 Neogen-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.01.2026 564,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43,53 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Neogen belief sich zuletzt auf 1,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
