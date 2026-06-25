NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neogen von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Neogen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Neogen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,87 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Neogen-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205,339 Neogen-Aktien. Die gehaltenen Neogen-Aktien wären am 24.06.2026 1 885,01 USD wert, da der Schlussstand 9,18 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 88,50 Prozent gesteigert.

Am Markt war Neogen jüngst 1,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at