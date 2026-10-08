Neogen Aktie

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WKN: 883297 / ISIN: US6404911066

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Neogen-Investition im Blick 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Neogen-Aktie Investoren gebracht.

Die Neogen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Neogen-Anteile bei 20,68 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 48,353 Neogen-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 11,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 564,76 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,52 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Neogen eine Marktkapitalisierung von 2,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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