NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Neogen-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 05.11.2016 wurde das Neogen-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Neogen-Papier letztlich bei 19,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 505,338 Neogen-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Neogen-Papiers auf 12,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 296,51 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,03 Prozent eingebüßt.

Neogen war somit zuletzt am Markt 2,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at