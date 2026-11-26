Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Profitable Neogen-Investition?
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Neogen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Neogen-Papiers betrug an diesem Tag 41,19 USD. Bei einem Neogen-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 242,777 Neogen-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 546,73 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 74,53 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Neogen einen Börsenwert von 2,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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