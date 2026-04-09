Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Performance unter der Lupe
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Neogen-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Neogen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Neogen-Anteile bei 17,11 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 584,454 Neogen-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.04.2026 gerechnet (10,34 USD), wäre die Investition nun 6 043,25 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,57 Prozent verringert.
Alle Neogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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