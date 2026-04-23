Neogen Aktie

Neogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883297 / ISIN: US6404911066

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Neogen-Performance 23.04.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Neogen von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Neogen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Neogen-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,15 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Neogen-Aktie investiert hat, hat nun 55,096 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 524,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,55 Prozent verringert.

Neogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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