Neogen Aktie
WKN: 883297 / ISIN: US6404911066
|Lohnende Neogen-Anlage?
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22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Neogen von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Neogen-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,05 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,645 Neogen-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Neogen-Aktie auf 11,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,34 USD wert. Mit einer Performance von -21,66 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Neogen belief sich zuletzt auf 2,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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