Vor Jahren in Neogen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.11.2023 wurde das Neogen-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 16,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 61,920 Neogen-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 686,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,08 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,39 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Neogen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at