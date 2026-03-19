NASDAQ Composite Index-Titel Neogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Neogen von vor 5 Jahren angefallen

Die Neogen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 242,365 Neogen-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.03.2026 auf 8,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 147,36 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 78,53 Prozent.

Neogen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,94 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at