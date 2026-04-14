NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Net 1 Ueps Technologies-Aktie an diesem Tag bei 4,11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,331 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.04.2026 118,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,25 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Net 1 Ueps Technologies betrug jüngst 420,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at