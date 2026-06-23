Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Net 1 Ueps Technologies-Performance im Blick
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Net 1 Ueps Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Net 1 Ueps Technologies-Papier bei 9,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 100,301 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.06.2026 gerechnet (4,61 USD), wäre das Investment nun 462,39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 53,76 Prozent vermindert.
Alle Net 1 Ueps Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 386,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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