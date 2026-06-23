Net 1 Ueps Technologies Aktie

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WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

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Net 1 Ueps Technologies-Performance im Blick 23.06.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Net 1 Ueps Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Net 1 Ueps Technologies-Papier bei 9,97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 100,301 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.06.2026 gerechnet (4,61 USD), wäre das Investment nun 462,39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 53,76 Prozent vermindert.

Alle Net 1 Ueps Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 386,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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