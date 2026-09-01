Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Langfristige Performance
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 01.09.2023 wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Net 1 Ueps Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 3,80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2 631,579 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 000,00 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 31.08.2026 auf 4,56 USD belief. Mit einer Performance von +20,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Net 1 Ueps Technologies-Wert an der Börse wurde auf 395,56 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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