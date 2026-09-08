Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Profitables Net 1 Ueps Technologies-Investment?
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren
Net 1 Ueps Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,65 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 21,505 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 97,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,80 Prozent verringert.
Der Marktwert von Net 1 Ueps Technologies betrug jüngst 387,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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