Net 1 Ueps Technologies Aktie

Net 1 Ueps Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062

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Net 1 Ueps Technologies-Investmentbeispiel 02.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Net 1 Ueps Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 235,849 Net 1 Ueps Technologies-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 143,87 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 01.06.2026 auf 4,85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,39 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Net 1 Ueps Technologies eine Marktkapitalisierung von 418,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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