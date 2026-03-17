NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Net 1 Ueps Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag bei 4,48 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 232,143 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.03.2026 11 406,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,11 USD belief. Das entspricht einem Plus von 14,06 Prozent.

Insgesamt war Net 1 Ueps Technologies zuletzt 430,36 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at