Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Langfristige Investition
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren bedeutet
Net 1 Ueps Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,80 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,329 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2025 24,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,87 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 75,51 Prozent.
Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 348,48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Net 1 Ueps Technologies Inc.mehr Nachrichten
|
11.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25