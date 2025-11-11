NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment verlieren können.

Net 1 Ueps Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,80 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,329 Net 1 Ueps Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2025 24,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,87 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 75,51 Prozent.

Der Börsenwert von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 348,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at