Frühe Investition 10.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Net 1 Ueps Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Net 1 Ueps Technologies-Aktie an diesem Tag 4,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20,080 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Net 1 Ueps Technologies-Aktie auf 4,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,75 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 86,75 USD, was einer negativen Performance von 13,25 Prozent entspricht.

Net 1 Ueps Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 366,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

