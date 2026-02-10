Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
|Frühe Investition
|
10.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Net 1 Ueps Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Net 1 Ueps Technologies-Aktie an diesem Tag 4,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20,080 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Net 1 Ueps Technologies-Aktie auf 4,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,75 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 86,75 USD, was einer negativen Performance von 13,25 Prozent entspricht.
Net 1 Ueps Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 366,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!