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WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

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Ausschüttung an Anteilseigner 10.09.2026 16:36:21

NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: Diese Dividendenzahlung können NetApp-Aktionäre erwarten

NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: Diese Dividendenzahlung können NetApp-Aktionäre erwarten

Investoren aufpasst: So hoch fällt die NetApp-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier NetApp am 09.09.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,08 USD beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Die Gesamtausschüttung von NetApp beläuft sich auf 413,00 Mio. USD. Damit wurde die NetApp-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,59 Prozent reduziert.

Aktie mit Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der NetApp-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 184,74 USD. Der NetApp-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 1,91 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,35 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der NetApp-Kurs via NASDAQ 100,11 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 113,26 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

NetApp-Dividendenausblick

Für 2027 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 2,13 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,15 Prozent zurückgehen.

Hauptdaten der NetApp-Aktie

Die Dividenden-Aktie NetApp gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 37,094 Mrd. USD wert. Das KGV von NetApp beläuft sich aktuell auf 17,12. Der Umsatz von NetApp betrug in 2026 6,923 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 6,35 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

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