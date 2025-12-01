Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

NetApp Aktie

WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

Frühe Anlage 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren NetApp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die NetApp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NetApp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,229 NetApp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 360,22 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 28.11.2025 auf 111,56 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 260,22 Prozent erhöht.

Insgesamt war NetApp zuletzt 22,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

