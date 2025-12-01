NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren abgeworfen

Die NetApp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NetApp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,229 NetApp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 360,22 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 28.11.2025 auf 111,56 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 260,22 Prozent erhöht.

Insgesamt war NetApp zuletzt 22,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at