NetApp-Investment im Blick 29.12.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in NetApp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die NetApp-Anteile bei 26,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das NetApp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,202 NetApp-Anteilen. Die gehaltenen NetApp-Papiere wären am 26.12.2025 4 111,24 USD wert, da der Schlussstand 110,51 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 311,12 Prozent angezogen.

Insgesamt war NetApp zuletzt 21,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

