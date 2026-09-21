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WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

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NetApp-Investment im Blick 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in NetApp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das NetApp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75,90 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 131,752 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 059,29 USD, da sich der Wert einer NetApp-Aktie am 18.09.2026 auf 197,79 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 160,59 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für NetApp eine Börsenbewertung in Höhe von 38,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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