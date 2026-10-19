NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Lukratives NetApp-Investment?
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19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden NetApp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,333 NetApp-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 271,59 USD, da sich der Wert einer NetApp-Aktie am 16.10.2026 auf 203,80 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +171,59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von NetApp bezifferte sich zuletzt auf 40,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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