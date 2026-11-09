NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in NetApp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NetApp-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 112,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das NetApp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,885 NetApp-Anteilen. Die gehaltenen NetApp-Aktien wären am 06.11.2026 149,77 USD wert, da der Schlussstand 169,19 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,77 Prozent zugenommen.

NetApp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33,31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at