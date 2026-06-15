NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|NetApp-Investition im Blick
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15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem NetApp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des NetApp-Papiers betrug an diesem Tag 24,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,093 NetApp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 161,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 661,52 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 561,52 Prozent.
NetApp war somit zuletzt am Markt 31,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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