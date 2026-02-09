NetApp Aktie

WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

NetApp-Performance im Blick 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen NetApp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 09.02.2023 wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 1,515 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen NetApp-Papiere wären am 06.02.2026 156,60 USD wert, da der Schlussstand 103,34 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 156,60 USD entspricht einer Performance von +56,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NetApp belief sich zuletzt auf 20,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

