NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|NetApp-Performance im Blick
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 09.02.2023 wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 1,515 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen NetApp-Papiere wären am 06.02.2026 156,60 USD wert, da der Schlussstand 103,34 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 156,60 USD entspricht einer Performance von +56,60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von NetApp belief sich zuletzt auf 20,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu NetApp Inc.
Aktien in diesem Artikel
|NetApp Inc.
|87,52
|0,13%
