NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen NetApp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 09.02.2023 wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 1,515 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen NetApp-Papiere wären am 06.02.2026 156,60 USD wert, da der Schlussstand 103,34 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 156,60 USD entspricht einer Performance von +56,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NetApp belief sich zuletzt auf 20,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

